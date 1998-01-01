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"الاوقاف بالقدس" يرفض أي قرار صادر عن محاكم الاحتلال

السبت 18 مايو 2019 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الاوقاف بالقدس" يرفض أي قرار صادر عن محاكم الاحتلال


القدس المحتلة / سما /

 ‏أكد مجلس الأوقاف الإسلامية في ⁧‫القدس‬⁩ على موقفه الثابت في عدم التوجه أو الالتزام بأي قرارات تخص المسجد الأقصى المبارك‬⁩ صادرة من محاكم الاحتلال حيث أن المسجد الأقصى مسجد إسلامي خالص للمسلمين وحدهم بأمر إلهي في القرآن الكريم. ⁧‫
ودعا المجلس في بيان صحفي صادر الجمعة الجميع لعدم الإنجرار خلف الإعلام المغرض وادعاءاته الباطلة الهادفة إلى زرع الفتن من أية جهة كانت، وتحرِّ الصحة والدقة بالتعامل مع أي خبر يتم تداوله بخصوص المسجد الأقصى المبارك ودائرة الأوقاف الاسلامية.
وأكد المجلس دعمه الكامل ووقوفه التام خلف حراس ⁧‫المسجد الأقصى‬⁩ وموظفو الأوقاف الإسلامية في ⁧‫القدس‬⁩، الذين يبذلون الغالي والنفيس في خدمة وحماية الأقصى والحرم القدسي.

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