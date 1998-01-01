أجواء شديدة الحرارة منتصف الاسبوع

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارأ نسبيا في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارأ نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارأ في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.