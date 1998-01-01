بالصور.. وفاة طفلة من غزة أثناء تلقيها العلاج "وحيدة" بالقدس المحتلة

غزة / سما /

توفيت طفلة من قطاع غزة ، مساء يوم الجمعة، وذلك أثناء تلقيها العلاج "وحيدة" في مستشفى المطلع بمدينة القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية، أن الطفلة عائشة اللولو (5 سنوات) من مخيم البريج وسط قطاع غزة، توفيت اليوم، بعد منع الاحتلال لكافة أفراد عائلتها من مرافقتها خلال إجرائها عملية معقدة في الدماغ.

وبحسب المصادر، فإنه خلال الشهور الفائتة، ناشدت عائلة الطفلة المؤسسات الدولية والمحلية والاحتلال، للسماح لأحد أفراد الأسرة بمرافقة عائشة في رحلة علاجها، إلّا أنّ استغاثاتهم المتكررة جوبهت بالرفضت، بحجة عدم حيازتهم لتصريح، حتى فارقت الطفلة الحياة وحيدة.