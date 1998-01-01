ديلي تليغراف: "حركة حماس تشكر كوربين"!

لندن /سما/

نشرت صحيفة ديلي تليغراف البريطانية، تقريرا لمراسلها في القدس راف سانشيز، بعنوان "حماس تشكر جيريمي كوربِين على رسالته في مسيرة شعبية في لندن".

وقال سانشيز في تقريره، إن حركة "حماس" وجهت الشكر لزعيم حزب العمال البريطاني على رسالته التضامنية، التي وجهها لمسيرة فلسطينية في لندن، في خطوة قد تعيد الانتقادات للسياسي البريطاني بشأن علاقته بحماس.

وأضاف سانشيز، أن "الحركة شكرت في بيانها كوربِين على رسالته التي وجهها لمسيرة ضمت أكثر من 4 آلاف شخص في لندن، بمناسبة ذكرى ما يسميه الفلسطينيون بالنكبة، والتي يستعيدون فيها ذكرى إبعادهم عن منازلهم خلال حرب عام 1948 مع إسرائيل".

وأشار سانشيز، إلى أن "كوربين، الذي لم يحضر المسيرة، قال في رسالته إنه يتضامن من حقوق الفلسطينيين وطالب حكومة بريطانيا بإدانة "عمليات القتل الإسرائيلية للمحتجين في غزة" وتجميد صفقات السلاح مع تل أبيب مضيفا أنه سيعترف بالدولة الفلسطينية حال وصوله إلى منصب رئيس الوزراء".

واختتم تقريره بقوله، إن "حماس شكرت كوربن على ما وصفته بموقفه الأخلاقي المتقدم، لكن السياسي البريطاني سبق أن واجه الكثير من الأسئلة والاستفسارات حول علاقته بالحركة"، التي تصنفها بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على أنها منظمة "إرهابية".

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، شكرت حركة "حماس" زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين بسبب تضامنه مع مسيرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين في لندن.

وتظاهر حوالي 4000 شخص في لندن، يوم السبت الماضي، تضامنًا مع الفلسطينيين لإحياء ذكرى الـ 71 ليوم "النكبة"، بتنظيم من "المنتدى الفلسطيني في بريطانيا".

وقال البيان "لقد تلقينا باحترام وتقدير كبيرين رسالة التضامن التي بعث بها زعيم حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، إلى المشاركين في المسيرة الجماهيرية التي جرت في وسط لندن، ونحيي أيضًا السيد كوربين لموقفه المبدئي في رفض ما يسمى بخطة ترامب للشرق الأوسط".

وأعرب كوربين في رسالة التضامن، عن رفضه لـ "خطة السلام الأمريكية"، المعروفة اعلاميًا باسم "صفقة القرن"، التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتسوية للقضية الفلسطينية، معبرًا عن تأييده للفلسطينيين وانتقاد القيادة الإسرائيلية.

وأشار كوربين في رسالته الى أن "حكومة حزب العمال ستعترف بالدولة الفلسطينية وتضغط من أجل العودة الفورية إلى مفاوضات ذات مغزى، تهدف إلى تحقيق تسوية دائمة تستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والعدالة التي تم إنكارها لفترة طويلة".

وقرأت وزيرة الداخلية في حكومة الظل دياني أبوت، رسالة كوربين أمام حشد كبير في وسط لندن في مسيرة انتقدها نشطاء مناهضون للعنصرية باعتبارها "معادية للسامية".

وقال متحدث باسم حزب العمال "كوربين لديه سجل طويل ومبدئي من التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

ويعرف جيرمي كوربين، بدعمه للقضية الفلسطينية، ويواجه منذ توليه رئاسة الحزب عام 2015، اتهامات بـ "معاداة السامية"، من قِبل العديد من الساسة وقطاع كبير من وسائل الإعلام البريطانية.

و جيريمي برنار كوربين هو سياسي بريطاني ورئيس حزب العمال البريطاني المعارض منذ عام 2015 وعضو بالبرلمان البريطاني عن دائرة إسلنغتون الشمالية منذ عام 1983.

ومعروف بتاييده مشاركة حماس وحزب الله في عملية السلام في الشرق الأوسط، ويُعرف عنه "عداؤه المعلن لسياسة إسرائيل والغرب تجاه فلسطين والدول العربية"