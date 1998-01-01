مركز دولي يكشف عن موعد عيد الفطر فلكيا

غزة / سما /

توقع مركز الفلك الدولي، أن يصادف أول أيام عيد الفطر 2019، في غالبية الدول الإسلامية بينها فلسطين، يوم الأربعاء الخامس من يونيو المقبل.

وذكر المركز في بيان صحفي أن معظم الدول الإسلامية بدأت شهر رمضان يوم الإثنين 06 مايو 2019م، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال شهر شوال (عيد الفطر) لعام 1440 هـ يوم الإثنين 03 يونيو.

وأوضح أن الدول التي بدأت رمضان يوم الاثنين (منها فلسطين) والتي تشترط رؤية الهلال لدخول الشهر الجديد فمن المفترض أن تُكمل عدة رمضان ثلاثين يوما وأن يكون يوم الأربعاء 05 يونيو غرة شهر شوال (يوم العيد).

وفيما يخص الدول التي تكتفي بوجود القمر بعد غروب الشمس فوق الأفق أو تكتفي بالحسابات الفلكية التي تبين أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من مكان ما في العالم مساء يوم الإثنين، فمن المفترض أن يكون رمضان فيها 29 يوما وأن يكون يوم الثلاثاء 04 يونيو يوم العيد.."