  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

لهذا السبب.. "اسرائيل" بعثت رسالة الى عادل الامام !

الجمعة 17 مايو 2019 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. "اسرائيل" بعثت رسالة الى عادل الامام !


القاهرة /سما/

احتفلت خارجية الاحتلال الإسرائيلي بذكرى ميلاد الفنان المصري الشهير عادل إمام الذي يصادف الجمعة، السابع عشر من شهر أيار/ مايو.


ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية، تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، قالت فيها: "بمناسبة عيد ميلادك، عادل إمام، يا بطل الكوميديا والتمثيل، تقبل أجمل التهاني من عشاق الأفلام المصرية في إسرائيل، ربنا يطول عمرك ودوام التألق".

وترتبط مصر و "اسرائيل" بعلاقات رسمية، وتتبادلان السفراء، منذ توقيع معاهدة سلام بينهما عام 1979، التي وقعها الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات مع رئيس وزراء الاحتلال آنذاك مناحم بيغين في واشنطن، وهي أول معاهدة سلام بين دولة عربية وإسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

المالكي: الوضع الحالي يقترب من نقطة حرجة قد تصبح كارثة

جنرال اسرائيلي مقرب من نتنياهو يتحدث عن احتلال غزة والقضاء على المقاومة...

سلاح حماس الجديد: طائرات مسيرة تحمل صواريخ مضادة للدبابات

سليماني خلال لقاءات سرية : استعدوا للحرب

فصائل المقاومة بغزة تعلق على تصريحات علاوي بشأن صواريخ غزة!

إلغاء احتجاجات "مسيرة العودة" في يوم الجمعة الثاني من رمضان

فيديو: اعتقال نائبة سابقة تنتمي إلى أكبر العشائر الأردنية

الأخبار الرئيسية

الزهار

الزهار يتحدث عن تفاهمات التهدئة ويؤكد هذه رسالة المقاومة بغزة للاحتلال

كتائب القسام - ارشيف

تل أبيب: حماس ابتدعت منظومة تقنية قادرة على إطلاق المئات من الصواريخ وبكبسة زرٍّ واحدةٍ تصِل حيفا

بعد تطوير حماس والجهاد قدراتهما.. مدافع ليزر مضادة للصواريخ بدلا من القبة الحديدية

عائلة مبارك تتهم تركيا بقتله..جثته سلمت للعائلة وهو مقطوع اللسان ومن دون أعضاء داخلية

اسرائيل تبعث برسالة جديدة الى حماس عبر الوسيط المصري وهذا ما جاء فيها ..