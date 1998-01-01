لهذا السبب.. "اسرائيل" بعثت رسالة الى عادل الامام !

القاهرة /سما/

احتفلت خارجية الاحتلال الإسرائيلي بذكرى ميلاد الفنان المصري الشهير عادل إمام الذي يصادف الجمعة، السابع عشر من شهر أيار/ مايو.



ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية، تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، قالت فيها: "بمناسبة عيد ميلادك، عادل إمام، يا بطل الكوميديا والتمثيل، تقبل أجمل التهاني من عشاق الأفلام المصرية في إسرائيل، ربنا يطول عمرك ودوام التألق".

وترتبط مصر و "اسرائيل" بعلاقات رسمية، وتتبادلان السفراء، منذ توقيع معاهدة سلام بينهما عام 1979، التي وقعها الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات مع رئيس وزراء الاحتلال آنذاك مناحم بيغين في واشنطن، وهي أول معاهدة سلام بين دولة عربية وإسرائيل.