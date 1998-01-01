محافظ القدس وشخصيات مقدسية تلتقي وفدا برلمانيا هولنديا في الأقصى

القدس المحتلة / سما /

التقى محافظ القدس عدنان غيث بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدنان الحسيني، ومدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، وممثل منظمة التعاون الاسلامي في فلسطين أحمد الرويضي، ظهر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى وفدا برلمانيا هولندا.

وقدم غيث شرحا حول آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب العربي الفلسطيني والمنافية لأبسط حقوق الانسان والاعراف والاتفاقيات والقوانين الدولية، والانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الاسلامية والمسيحية.

واستعرض الجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس لافشال ما يطلق عليها "صفقة القرن"، وتجنيب أبناء شعبنا نكبة جديدة في ظل التمادي الاسرائيلي غير المسبوق والمدعوم أميركيا والتغاضي الدولي.

واستعرض أوضاع المدينة المقدسة وآليات التهويد التي تتبعها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، ومن أهمها محاصرة سكانها والضغط عليهم بشتى الوسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، بهدف دفعهم لترك مدينتهم وتسهيل عملية الاستيلاء على الارض وتوسيع رقعة الاستيطان.

وثمن غيث موقف مملكة هولندا من قضية اللاجئين الفلسطينيين، مستنكرا هجمة الانتقادات الشرسة التي واجهتها وزيرة التنمية والتجارة الخارجية في الحكومة الهولندية سكريت كاخ، من شخصيات داعمة للاحتلال على خلفية تقديمها مبلغ 13 مليون يورو مساعدة لوكالة “أونروا”، موضحا أن هذه الهجمة تدل على السياسة الإسرائيلية التي تهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وطالب دول العالم للوقوف بجانب اللاجئين الفلسطينيين ودعمهم لتفادي تصفية إحدى القضايا التي يمكن أن تهدد السلام في المنطقة، وتمس حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلها القانون الدولي.