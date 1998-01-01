سفارتنا لدى بلغاريا تحيي الذكرى الـ71 للنكبة

صوفيا /سما/

احيت سفارة دولة فلسطين لدى بلغاريا، الذكرى الـ71 للنكبة الفلسطينية بأمسية نظمت في المركز الثقافي الروسي وسط العاصمة صوفيا، بحضور حشد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، وممثلين عن وزارة الخارجية البلغارية ولجنة الصداقة البرلمانية البلغارية مع فلسطين وأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية ومتضامنون بلغار.

وتطرق السفير أحمد المذبوح في كلمته في الامسية، الى آلام وعذابات شعبنا ونضالاته المشرفة قبل وبعد نكبة فلسطين، مؤكدا حق شعبنا المشروع في العودة والاستقلال وقيام دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس، وحل عادل لقضية اللاجئين على اساس القانون الدولي.

وجرى خلال الامسية عرض فيلم عن النكبة، كما تضمنت معرض صور للمدن الفلسطينية قبل النكبة وكيف كانت الحياة مزدهرة وغنية في ذلك الوقت، كما عكست الصور المجتمع الفلسطيني الراقي ووجود عدد من المسارح ودور الفن، كما وتضمن المعرض صور لعدد من إعلانات المصانع والشركات الفلسطينية التي كانت تعمل في فلسطين قبل اغتصابها من قبل المجموعات الصهيونية الارهابية، حيث عكست الصور مدى التطور والازدهار الاقتصادي في فلسطين في ذلك الوقت.

كما وضم المعرض عددا من صور النكبة وتشريد شعبنا من وطنة والمآسي التي عاناها وما يزال جراء عمليات القتل والتطهير العرقي التي مورست ضده من قبل العصابات الصهيونية وجيش الاحتلال الاسرائيلي لاحقا.

كما تضمنت الامسية قراءات ادبية قدمتها الأستاذة مايا تسينويفا لعدد من الادباء والشعراء الفلسطينيين باللغة البلغارية.