  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لائحة اتهام لإسرائيلي بصق على السفير البولندي في تل أبيب

الجمعة 17 مايو 2019 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
لائحة اتهام لإسرائيلي بصق على السفير البولندي في تل أبيب


القدس المحتلة / سما /

 وجّهت محكمة في تلّ أبيب الخميس، إلى إسرائيلي بصق على السفير البولندي في إسرائيل ماريك ماغيروفسكي تهمة الاعتداء على السفير وتهديد سائقه، بحسب ما أعلنت الدولة العبرية.

والثلاثاء كان السفير جالسًا في سيارته في تلّ أبيب، عندما اقترب منه إيريك ليديرمان (65 عامًا) و"بصق عليه"، بحسب المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد.

وأضاف روزنفيلد أنّ الشرطة قبضت على ليديرمان على مقربة من السفارة البولندية في تل أبيب.

وفي وارسو، أعلنت وزارة الخارجية البولندية أنّها استدعت السفيرة الإسرائيلية في بولندا آنا آزاري على خلفية الحادث.

ووصف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في تغريدة على تويتر الاعتداء على السفير بـ"العنصري".

بالمقابل قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون "نعرب عن تعاطفنا الخالص مع السفير وعن صدمتنا للهجوم".

وجاء هذا الحادث غداة إلغاء بولندا زيارة كانت مقرّرة لمسؤولين إسرائيليين بسبب نيّتهم إثارة مسألة استعادة ممتلكات يهودية صودرت خلال المحرقة النازية، في ملف تعتبره بولندا مغلقًا.

وتجدّدت المخاوف من معاداة السامية في بولندا التي أقرّت العام الماضي قانوناً يمنع اتّهام البولنديين أو الدولة بالتواطؤ في جرائم الحرب النازية.

وأثارت الخطوة تنديداً في إسرائيل التي اعتبرت القانون مسعى لمنع الناجين من مناقشة جرائم ارتكبها بولنديون بحقّهم.

في شباط/فبراير أثار وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس غضب بولندا بقوله إن "البولنديين يرضعون معاداة السامية مع حليب أمهاتهم".

من جهته، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن الاعتداء على السفير البولندي في إسرائيلو أظهر "كراهية اليهود" للمواطن البولندي.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن تصريحات دودا جاءت خلال كلمة له أمام تجمع انتخابي بمدينة مايسيلينس قبل الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي المقررة في 26 أيار/ مايو الجاري.

وبعد ساعات من الهجوم، دعا دودا إسرائيل إلى توضيح الحادث الذي قال عنه إنه " أهان" الدبلوماسي البولندي، وأدان الهجوم على "كرامة وكبرياء" بولندا.

وأضاف دودا مخاطبًا حشدًا من الأشخاص في بلدة ميسلينيس الجنوبية: "للأسف، كل شيء يوحي بأن هذا كان تصرفًا معاديًا لبولندا، عملًا من أعمال الكراهية ضدنا، كراهية تعد ظلمًا تمامًا لنا".

الأكثر قراءة اليوم

مبارك يكشف خبايا أسرار مهمة للمرة الاولى.. ويتحدث عن عواقب "صفقة القرن"

المالكي: الوضع الحالي يقترب من نقطة حرجة قد تصبح كارثة

سلاح حماس الجديد: طائرات مسيرة تحمل صواريخ مضادة للدبابات

خبير زلازل اسرائيلي: نقترب من هزة أرضية مدمرة

سليماني خلال لقاءات سرية : استعدوا للحرب

فصائل المقاومة بغزة تعلق على تصريحات علاوي بشأن صواريخ غزة!

عقب جلسة سرية...رئيس البرلمان الكويتي: الأوضاع بالمنطقة ليست مطمئنة ونستعد لحالة حرب!

الأخبار الرئيسية

كتائب القسام - ارشيف

تل أبيب: حماس ابتدعت منظومة تقنية قادرة على إطلاق المئات من الصواريخ وبكبسة زرٍّ واحدةٍ تصِل حيفا

بعد تطوير حماس والجهاد قدراتهما.. مدافع ليزر مضادة للصواريخ بدلا من القبة الحديدية

عائلة مبارك تتهم تركيا بقتله..جثته سلمت للعائلة وهو مقطوع اللسان ومن دون أعضاء داخلية

اسرائيل تبعث برسالة جديدة الى حماس عبر الوسيط المصري وهذا ما جاء فيها ..

إلغاء احتجاجات "مسيرة العودة" في يوم الجمعة الثاني من رمضان