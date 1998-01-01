  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

المؤبد لـ14 متهمًا في اعتداء مزدوج بتركيا في 2016

الجمعة 17 مايو 2019 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
المؤبد لـ14 متهمًا في اعتداء مزدوج بتركيا في 2016


انقرة /سما/

قضت محكمة في إسطنبول اليوم الجمعة، بالسجن مدى الحياة بحق 14 شخصًا لتورطهم في تفجيرين وقعا عام 2016 وخلّفا 47 قتيلًا بالقرب من إستاد لكرة القدم في إسطنبول، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

في كانون أول/ديسمبر 2016، وقع تفجيران متزامنان بالقرب من نادي "فودافون أرينا" لكرة القدم في بكشتاش عقب مباراة للدوري الوطني. وكان أربعون شرطيا بين القتلى وأصيب 242 شخصا، بحسب الأناضول.

وكانت التفجيرات التي أعلن فصيل يتبع حزب العمال الكردستاني المحظور المسؤولية عنها، ضمن سلسلة من الهجمات الدموية التي ألقي فيها باللائمة على مسلحي حزب العمال الكردستاني وداعش منذ 2015 في تركيا.

جدير بالذكر أن حزب العمال الكردستاني الذي شن تمردا لعقود داخل تركيا، مدرجا كتنظيم إرهابي في تركيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

الأكثر قراءة اليوم

مبارك يكشف خبايا أسرار مهمة للمرة الاولى.. ويتحدث عن عواقب "صفقة القرن"

المالكي: الوضع الحالي يقترب من نقطة حرجة قد تصبح كارثة

سلاح حماس الجديد: طائرات مسيرة تحمل صواريخ مضادة للدبابات

خبير زلازل اسرائيلي: نقترب من هزة أرضية مدمرة

سليماني خلال لقاءات سرية : استعدوا للحرب

فصائل المقاومة بغزة تعلق على تصريحات علاوي بشأن صواريخ غزة!

عقب جلسة سرية...رئيس البرلمان الكويتي: الأوضاع بالمنطقة ليست مطمئنة ونستعد لحالة حرب!

الأخبار الرئيسية

كتائب القسام - ارشيف

تل أبيب: حماس ابتدعت منظومة تقنية قادرة على إطلاق المئات من الصواريخ وبكبسة زرٍّ واحدةٍ تصِل حيفا

بعد تطوير حماس والجهاد قدراتهما.. مدافع ليزر مضادة للصواريخ بدلا من القبة الحديدية

عائلة مبارك تتهم تركيا بقتله..جثته سلمت للعائلة وهو مقطوع اللسان ومن دون أعضاء داخلية

اسرائيل تبعث برسالة جديدة الى حماس عبر الوسيط المصري وهذا ما جاء فيها ..

إلغاء احتجاجات "مسيرة العودة" في يوم الجمعة الثاني من رمضان