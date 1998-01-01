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الاحتلال يطلق سراح نائب هولندي بعد اعتقاله في القدس

الجمعة 17 مايو 2019 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطلق سراح نائب هولندي بعد اعتقاله في القدس


القدس المحتلة / سما /

 أطلقت سلطات الاحتلال اليوم الجمعة، سراح النائب في البرلمان الهولندي، عن حزب "دنك"، طوناهان قوزو، ذي الأصول التركية، بعد إيقافه صباح الجمعة.

ونشر قوزو عبر حسابه على موقع "تويتر"، مقطعًا مصوّرًا أمام قبة الصخرة في المسجد الأقصى، أكد خلاله إطلاق سراحه بعد توقيفه من السلطات الإسرائيلية.

وقال النائب الهولندي: "أنا حرٌ الآن، وفي يوم من الأيام ستتحرر فلسطين".

وبعد إطلاق سراحه، صلّى قوزو ومرافقيه صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وكانت سلطات الاحتلال أوقفت النائب في البرلمان الهولندي، عن حزب "دنك"، طوناهان قوزو، ذي الأصول التركية. وذكر بيان صادر حزب "دنك"، الذي يشكل الأتراك والمهاجرون أغلبية أعضائه، أن "مجموعة أمنية إسرائيلية أوقفت قوزو أثناء مسيره إلى المسجد الأقصى حاملًا بيده العلم الفلسطيني".

وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية صادرت العلم الفلسطيني الذي كان بيد قوزو.

ونشر حزب "دنك"، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عن لحظة اعتراض طريق النائب الهولندي. وأكد البيان أن قوزو والوفد المرافق له يجرون زيارة عمل إلى فلسطين وإسرئيل.

وأوضح أن النائب قوزو شارك في إطار زيارته في مراسم إحياء ذكرى النكبة بالقدس، والتقى العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

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