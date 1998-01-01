  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين ويتسبب باحتراق أشجار زيتون

الجمعة 17 مايو 2019 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقمع مسيرة نعلين ويتسبب باحتراق أشجار زيتون


رام الله / سما /

 قمعت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، مسيرة قرية نعلين الأسبوعية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق واشتعال حرائق في حقول زيتون بالقرية.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، واندلاع حرائق في حقول الزيتون، لم يتمكن المواطنون من السيطرة عليها ما استدعى تدخل الدفاع المدني الفلسطيني لإخمادها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أمطرت الجميع بمزيد من قنابل الغاز ما تسبب باندلاع النيران بكثافة والتهامها عددًا من أشجار الزيتون.

وكانت المسيرة قد انطلقت عقب صلاة الجمعة بمناسبة الذكرى الـ71 للنكبة، ورفع المشاركون فيها العلم الفلسطيني ورايات النكبة السوداء.

الأكثر قراءة اليوم

مبارك يكشف خبايا أسرار مهمة للمرة الاولى.. ويتحدث عن عواقب "صفقة القرن"

المالكي: الوضع الحالي يقترب من نقطة حرجة قد تصبح كارثة

سلاح حماس الجديد: طائرات مسيرة تحمل صواريخ مضادة للدبابات

خبير زلازل اسرائيلي: نقترب من هزة أرضية مدمرة

سليماني خلال لقاءات سرية : استعدوا للحرب

فصائل المقاومة بغزة تعلق على تصريحات علاوي بشأن صواريخ غزة!

عقب جلسة سرية...رئيس البرلمان الكويتي: الأوضاع بالمنطقة ليست مطمئنة ونستعد لحالة حرب!

الأخبار الرئيسية

كتائب القسام - ارشيف

تل أبيب: حماس ابتدعت منظومة تقنية قادرة على إطلاق المئات من الصواريخ وبكبسة زرٍّ واحدةٍ تصِل حيفا

بعد تطوير حماس والجهاد قدراتهما.. مدافع ليزر مضادة للصواريخ بدلا من القبة الحديدية

عائلة مبارك تتهم تركيا بقتله..جثته سلمت للعائلة وهو مقطوع اللسان ومن دون أعضاء داخلية

اسرائيل تبعث برسالة جديدة الى حماس عبر الوسيط المصري وهذا ما جاء فيها ..

إلغاء احتجاجات "مسيرة العودة" في يوم الجمعة الثاني من رمضان