وزير الخارجية الأوكراني يعلن استقالته

كييف /سما/

أعلن وزير الخارجية الأوكراني بافيل كليمكين استقالته من منصبه.

وقال كليمكين في مقطع فيديو بثه اليوم الجمعة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه سيسلم استقالته يوم الاثنين المقبل، الموافق لتنصيب الرئيس الجديد فولوديمير زيلينسكي.

وكان كليمكين، الذي شغل من قبل منصب سفير بلاده في ألمانيا، وزيرًا للخارجية في حكومة الرئيس بيترو بوروشينكو، الذي خسر الانتخابات في 21 نيسان/أبريل الماضي.

كما أعلن كليمكين بقاءه في السياسة، حيث يعتزم الترشح للانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس في أوكرانيا هو الذي يسمي وزير الخارجية.