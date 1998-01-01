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البثور المؤلمة.. علام تدل؟ وكيف تعالج؟

الجمعة 17 مايو 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
البثور المؤلمة.. علام تدل؟ وكيف تعالج؟


وكالات / سما /

في بعض الأحيان تكون البثور مصحوبة بآلام، فعلام يدل ذلك؟

للإجابة على هذا السؤال قال طبيب الأمراض الجلدية الألماني أوفه كيرشنر إن البثور المؤلمة تشير إلى الإصابة بالمرض الجلدي المعروف باسم "التهاب الغدد العرقية القيحي" (Hidradenitis suppurativa)، وهو مرض جلدي مزمن يصيب الغدد العرقية.

وأوضح الدكتور كيرشنر أن أعراض التهاب الغدد العرقية القيحي تتمثل في ظهور عقد بحجم حبة البازلاء وبثور ورؤوس سوداء ودمامل مع الشعور بالألم، كما قد تنفجر الدمامل ويخرج منها قيح.

وتظهر هذه الشوائب في الإبطين والمنطقة الإربية (وهي منطقة التقاء الجزء الداخلي من أعلى الفخذ بأسفل البطن) ومنطقة العانة والمقعدة وتحت الثدي لدى النساء.

وأضاف كيرشنر أن التهاب الغدد العرقية القيحي له أسباب عدة، فإلى جانب العوامل الوراثية قد يرجع الالتهاب إلى فرط التعرق والسِمنة والتدخين والتوتر النفسي. كما قد تتوغل البكتيريا داخل الجلد عبر الجروح الصغيرة مسببة الالتهاب.

وفي الحالات البسيطة يمكن علاج التهاب الغدد العرقية القيحي بواسطة الكريمات المطهرة، في حين يتم علاج الحالات الشديدة بواسطة مضاد حيوي مثبط للالتهابات، وقد يستلزم الأمر إزالة الدمامل جراحيا.

ومن المهم عدم فتح البثور والدمامل، وإلا سيتفاقم الالتهاب وتنشأ الندوب.

#البثور

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