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اشتية: أدخلنا 25 ألف ذبيحة قدمتها السعودية الى قطاع غزة

الجمعة 17 مايو 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: أدخلنا 25 ألف ذبيحة قدمتها السعودية الى قطاع غزة


غزة / سما /

 تمكنت الحكومة بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، من إدخال 25 ألف ذبيحة موزّعة على 13 شاحنة نقل، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، قدّمتها السعودية ضمن مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم الجمعة، أن كل الذبائح ستوزّع على العائلات المحتاجة في قطاع غزة خلال الشهر الفضيل عبر طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، بعدما خضعت للفحص المخبري الطبي بالتنسيق مع الجانب المصري الذي سهّل دخولها، الأمر الذي تقدره الحكومة عاليًا.

وأشار اشتية إلى أن حكومته تولي قطاع غزة أولوية كبيرة من أجل تخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني هناك.

ومن المفترض أن توزّع لحوم الأضاحي على نصف مليون محتاج في قطاع غزة، بتخصيص 10 كيلوغرامات لكل عائلة.

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