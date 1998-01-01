تعرف على أول المتأهلين للمربع الذهبي في بطولة الأسرى الرمضانية السلوية

رام الله / سما /

تأهل فريق الأسير عبد الله البرغوثي إلى المربع الذهبي من بطولة "الأسرى .. عهد ووفاء" الرمضانية لكرة السلة، عقب تصدره المجموعة الأولى بعد فوزه على جمعية الشبان المسيحية بنتيجة (78/88)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الراحل خلف العجلة في مخيم البريج، برعاية نادي شباب وخدمات البريج.

ورغم تقاسم الفريقين السيطرة على أرباع اللقاء، إلا أن الفوز كان من نصيب فريق الأسير عبد الله البرغوثي، بعدما جاءت نتائج الأرباع على النحو التالي.

الربع الأول: 15/28 لصالح فريق الأسير عبد الله البرغوثي

الربع الثاني: 12/25 لصالح فريق الأسير عبد الله البرغوثي

الربع الثالث: 12/20 لصالح جمعية الشبان المسيحية

الربع الرابع: 23/31 لصالح جمعية الشبان المسيحية

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي حسين حمدان، مؤمن الجربة، أحمد شحادة، مسجل يوسف العجلة، ميقاتي عارف النباهين، مراقب درويش عمار.

يشار إلى أن فريق الأسير عبد الله البرغوثي يضم اللاعبين، ثائر عيسى، إبراهيم أبو رحال، أحمد صلاح، موسى موسى، محمد عيسى، غسان السيد، محمد الهندي، أحمد كمال موسى.