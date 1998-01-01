  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

تعرف على أول المتأهلين للمربع الذهبي في بطولة الأسرى الرمضانية السلوية

الجمعة 17 مايو 2019 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أول المتأهلين للمربع الذهبي في بطولة الأسرى الرمضانية السلوية


رام الله / سما /

تأهل فريق الأسير عبد الله البرغوثي إلى المربع الذهبي من بطولة "الأسرى .. عهد ووفاء" الرمضانية لكرة السلة، عقب تصدره المجموعة الأولى بعد فوزه على جمعية الشبان المسيحية بنتيجة (78/88)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الراحل خلف العجلة في مخيم البريج، برعاية نادي شباب وخدمات البريج.

ورغم تقاسم الفريقين السيطرة على أرباع اللقاء، إلا أن الفوز كان من نصيب فريق الأسير عبد الله البرغوثي، بعدما جاءت نتائج الأرباع على النحو التالي.

الربع الأول: 15/28 لصالح فريق الأسير عبد الله البرغوثي

الربع الثاني: 12/25 لصالح فريق الأسير عبد الله البرغوثي

الربع الثالث: 12/20 لصالح جمعية الشبان المسيحية

الربع الرابع: 23/31 لصالح جمعية الشبان المسيحية

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي حسين حمدان، مؤمن الجربة، أحمد شحادة، مسجل يوسف العجلة، ميقاتي عارف النباهين، مراقب درويش عمار.

يشار إلى أن فريق الأسير عبد الله البرغوثي يضم اللاعبين، ثائر عيسى، إبراهيم أبو رحال، أحمد صلاح، موسى موسى، محمد عيسى، غسان السيد، محمد الهندي، أحمد كمال موسى.

#بطولة الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. اسرائيل هاجمت 20 قارباً سريعاً ومطاطيا تتبع لحماس والجهاد الإسلامي بغزة!

مبارك يكشف خبايا أسرار مهمة للمرة الاولى.. ويتحدث عن عواقب "صفقة القرن"

المالكي: الوضع الحالي يقترب من نقطة حرجة قد تصبح كارثة

خبير زلازل اسرائيلي: نقترب من هزة أرضية مدمرة

سليماني خلال لقاءات سرية : استعدوا للحرب

فصائل المقاومة بغزة تعلق على تصريحات علاوي بشأن صواريخ غزة!

"المستقلة" تدين تعذيب المواطن جمعة في "مركز إصلاح" بغزة وتطالب بالتحقيق العاجل

الأخبار الرئيسية

بعد تطوير حماس والجهاد قدراتهما.. مدافع ليزر مضادة للصواريخ بدلا من القبة الحديدية

عائلة مبارك تتهم تركيا بقتله..جثته سلمت للعائلة وهو مقطوع اللسان ومن دون أعضاء داخلية

اسرائيل تبعث برسالة جديدة الى حماس عبر الوسيط المصري وهذا ما جاء فيها ..

إلغاء احتجاجات "مسيرة العودة" في يوم الجمعة الثاني من رمضان

قسام

سلاح حماس الجديد: طائرات مسيرة تحمل صواريخ مضادة للدبابات