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رسميًا.. يوفنتوس يعلن رحيل أليجري

الجمعة 17 مايو 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا.. يوفنتوس يعلن رحيل أليجري


وكالات / سما /

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، رحيل ماسيميليانو أليجري، المدير الفني للبيانكونيري، عقب نهاية الموسم الجاري.

وذكر يوفنتوس عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن أليجري لن يكون على مقاعد بدلاء السيدة العجوز بداية من موسم (2020/2019) المقبل.

وأضاف النادي الإيطالي أن أليجري بجانب أندريا أنيلي، رئيس النادي، سيتواجدان في مؤتمر صحفي غدًا السبت، داخل أليانز ستاديوم.

يشار إلى أن أليجري تمكن من قيادة يوفنتوس لتحقيق لقب الدوري الإيطالي، على مدار الخمس سنوات الأخيرة على التوالي، فيما فاز بلقب كأس إيطاليا لأربع نسخ متتالية، فيما فشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا رغم وصوله لنهائي البطولة مرتين في الأعوام الماضية.

#أليجري

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