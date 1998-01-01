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فسخ عقده مع الحوانين.. ثاني صفقات التفاح الصيفية

الجمعة 17 مايو 2019 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
فسخ عقده مع الحوانين.. ثاني صفقات التفاح الصيفية


غزة / سما /

كشف نادي التفاح عن ثاني صفقاته في الانتقالات الصيفية, تمهيدا للظهور مع الفريق في دوري الدرجة الأولى بدءا من الموسم الكروي المقبل 2019-2020.

وأكد التفاح تعاقده مع اللاعب محمود أبو طبق مدة موسم واحد, بعد فسخ عقده مع بيت حانون الرياضي, ليكون ثاني صفقات الفريق بعد عبد الرحمن سلمان.

ويعدّ أبو طبق إضافة جيدة لخط دفاع فريق التفاح, بانتظار الكشف عن صفقات أخرى للنادي خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن التفاح أعلن عن تشكيل لجنة للتعاقدات مؤخرا, وتضم المشرف الرياضي أسامة حسونة, والمدرب بسام أبو الصادق, وأمين الصندوق رامي غزال.

#التفاح

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