لاعب الصداقة ثالث صفقات الجلاء للموسم الجديد

غزة / سما /

كشف نادي الجلاء عن ثالث صفقاته في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل 2019-2020 في قطاع غزة.

وأكد النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", أنه تعاقد مع لاعب الوسط أحمد أبو الريش مدة موسم واحد, عقب نهاية عقده مع الصداقة.

ويعدّ أبو الريش إضافة جيدة لخط وسط فريق الجلاء, ليكون ثالث صفقاته في الانتقالات الصيفية بعد إسماعيل أبو دان, وطارق مسعود.

يشار إلى أن الجلاء أعلن قبل أسابيع قليلة, عن تجديده الثقة بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدرب جهاد السدودي.