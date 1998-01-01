  1. الرئيسية
  2. الرياضة

وكيل مبابي يطالب برشلونة بعدم ضم جريزمان بسبب سلوكه

الجمعة 17 مايو 2019 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل مبابي يطالب برشلونة بعدم ضم جريزمان بسبب سلوكه


وكالات / سما /

طالب جوزيف ماريا مينجيلا وكيل أعمال النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف نادي باريس سان جيرمان، إدارة نادي برشلونة الإسباني، بعدم التعاقد مع أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد بسبب سلوكه.

 

وأوضح جوزيف ماريا مينجيلا أنه لا يوافق على تعاقد نادي برشلونة الإسباني، مع الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان الذي يبلغ من العمر 27 عاماً، وذلك بسبب سلوكه وعدم احترافيته.

وتحدث مينجيلا في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً: “لا أوافق على تعاقد برشلونة مع جريزمان لسببين، أولاً أزعج ناديه ووافق على الانتقال إلى برشلونة، وعندما وصلت لحظة التوقيع تراجع وصور فيديو ليفصح عن ذلك”.

وأضاف: “ثم يعود إلى أتلتيكو مدريد ويضغط عليه لتحسين عقده بشكل كبير، إنه تحيز كبير، ليس فقط بسبب زيادة راتبه، ولكن لزملائه في الفريق، فبعد عدم التألق هذا الموسم طالب بالرحيل وتفاوض مع أندية أخرى، لذلك لا يجب تعاقد برشلونة معه”.

وأكمل: “هو لاعب رائع للغاية عندما يلعب تحت مهاجمين مثل أوليفيه جيرو ودييجو كوستا، ولكنه يلعب في نفس مركز ليونيل ميسي، ولا يجب جلب لاعب مشابهاً لما يقوم به الأرجنتيني وبهذه التكلفة الكبيرة، وهو درس يجب أن يتعلم منه برشلونة بعد صفقة فيليب كوتينيو”.

#انطوان جريزمان

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. اسرائيل هاجمت 20 قارباً سريعاً ومطاطيا تتبع لحماس والجهاد الإسلامي بغزة!

مبارك يكشف خبايا أسرار مهمة للمرة الاولى.. ويتحدث عن عواقب "صفقة القرن"

المالكي: الوضع الحالي يقترب من نقطة حرجة قد تصبح كارثة

خبير زلازل اسرائيلي: نقترب من هزة أرضية مدمرة

فيديو ..40 شهيدا وجريحا فلسطينيا في قصف جبهة النصرة لمخيم اللاجئين "النيرب" في ذكرى النكبة

سليماني خلال لقاءات سرية : استعدوا للحرب

فصائل المقاومة بغزة تعلق على تصريحات علاوي بشأن صواريخ غزة!

الأخبار الرئيسية

بعد تطوير حماس والجهاد قدراتهما.. مدافع ليزر مضادة للصواريخ بدلا من القبة الحديدية

عائلة مبارك تتهم تركيا بقتله..جثته سلمت للعائلة وهو مقطوع اللسان ومن دون أعضاء داخلية

اسرائيل تبعث برسالة جديدة الى حماس عبر الوسيط المصري وهذا ما جاء فيها ..

إلغاء احتجاجات "مسيرة العودة" في يوم الجمعة الثاني من رمضان

قسام

سلاح حماس الجديد: طائرات مسيرة تحمل صواريخ مضادة للدبابات