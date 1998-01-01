وكيل مبابي يطالب برشلونة بعدم ضم جريزمان بسبب سلوكه

وكالات / سما /

طالب جوزيف ماريا مينجيلا وكيل أعمال النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف نادي باريس سان جيرمان، إدارة نادي برشلونة الإسباني، بعدم التعاقد مع أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد بسبب سلوكه.

وأوضح جوزيف ماريا مينجيلا أنه لا يوافق على تعاقد نادي برشلونة الإسباني، مع الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان الذي يبلغ من العمر 27 عاماً، وذلك بسبب سلوكه وعدم احترافيته.

وتحدث مينجيلا في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً: “لا أوافق على تعاقد برشلونة مع جريزمان لسببين، أولاً أزعج ناديه ووافق على الانتقال إلى برشلونة، وعندما وصلت لحظة التوقيع تراجع وصور فيديو ليفصح عن ذلك”.

وأضاف: “ثم يعود إلى أتلتيكو مدريد ويضغط عليه لتحسين عقده بشكل كبير، إنه تحيز كبير، ليس فقط بسبب زيادة راتبه، ولكن لزملائه في الفريق، فبعد عدم التألق هذا الموسم طالب بالرحيل وتفاوض مع أندية أخرى، لذلك لا يجب تعاقد برشلونة معه”.

وأكمل: “هو لاعب رائع للغاية عندما يلعب تحت مهاجمين مثل أوليفيه جيرو ودييجو كوستا، ولكنه يلعب في نفس مركز ليونيل ميسي، ولا يجب جلب لاعب مشابهاً لما يقوم به الأرجنتيني وبهذه التكلفة الكبيرة، وهو درس يجب أن يتعلم منه برشلونة بعد صفقة فيليب كوتينيو”.