الإنتر ويوفنتوس يعيدان أليكسيس سانشيز إلى إيطاليا!

وكالات / سما /

أكدت شبكة “سكاي سبورتس” بنسختها الإيطالية عن سعييوفنتوس وإنتر ميلان للتعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان أليكسيس سانشيز صاحب 30 عامًا قد انتقل للعب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في شهر يناير من عام 2018، قادمًا من آرسنال في صفقة تبادلية، بانضمام سانشيز للشياطين الحمر، وتعاقد الجانرز مع مخيتاريان.

وتوقع الجميع تألق أليكسيس سانشيز مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد، ولكنه ظهر بمستوى متواضع للغاية مع الشياطين الحمر في الموسم الماضي، وهذا الموسم.

يكفي القول أن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز سجّل فقط هدفين، وصنع 4 آخرين طوال هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، ليكون رحيله عن النادي الإنجليزي أمر شبه مؤكد هذا الصيف.

وأشارت “سكاي سبورتس” أن يوفنتوس وإنتر ميلان مهتمان بشدة بالتعاقد مع أليكسيس سانشيز في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكملت الشبكة أن فيرناندو فيليسيفش وكيل أعمال النجم التشيلي أليكسيس سانشيز قد اجتمع مع فابيو باراتيسي المدير الرياضي في يوفنتوس، ونظيره بييرو أوسيليو في إنتر ميلان من أجل الحديث عن وضع سانشيز، وإمكانية انضمامه لأحد من الفريقين.

الجدير بالذكر أن سبق لأليكسيس سانشيز اللعب في الدوري الإيطالي مع فريق أودينيزي من عام 2008، وحتى 2011، قبل انضمامه لنادي برشلونة الإسباني.