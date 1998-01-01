تقارير .. إيكر كاسياس يعتزل كرة القدم بشكل نهائي

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “O jogo” البرتغالية بأن الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو الحالي، ونجم ريال مدريد الإسباني السابق سيعتزل اللعب بشكل نهائي بسبب مشاكله في القلب.

وتعرض الدولي الإسباني السابق إيكر كاسياس صاحب 37 عامًا لأزمة قلبية في بداية شهر مايو الجاري أثناء تدريبات فريق بورتو.

وتم تشخيص حالته على أنها احتشاء في عضلة القلب، وخضع على الفور الحارس الإسباني إيكر كاسياس لعملية جراحية.

ولكن أشارت الصحيفة البرتغالية بأن اللاعب بحاجة لإجراء عملية قسطرة، وبذلك سيعتزل كرة القدم بشكلٍ نهائي خوفًا على حياته.

وأكملت الصحيفة أن إيكر كاسياس الذي سيتم عامه 38 يوم الاثنين المقبل، يريد وضع حدًا للشائعات التي تحدثت عن مستقبله في الملاعب، وسيعلن قريبًا عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.​

وتحدث بينتا دا كوستا رئيس نادي بورتو مساء أمس الخميس، ولمّح إلى إمكانية اعتزال إيكر كاسياس قائلاً “يتبقى في عقد كاسياس معنا موسمًا آخر، ونحن نريده أن يستمر معنا، ليس مجرد موسم فقط، بل لسنوات عديدة، فهو واحد منا، ودائمًا سيكون لديه مكانًا في بورتو”.

بينما قال إيكر كاسياس بعد الخضوع للعملية الجراحية “لا أعرف ما الذي يحمله لي المستقبل، ولكن الشيء المهم بأنني هنا”.ش