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نيمار يفكر فعلاً بخيار الانتقال إلى ريال مدريد

الجمعة 17 مايو 2019 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يفكر فعلاً بخيار الانتقال إلى ريال مدريد


وكالات / سما /

ما زالت صفقة انتقال المهاجم البرازلي نيمار من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد تحظى بأهمية كبيرة في الصحف الإسبانية المؤمنة بإمكانية إبرامها بالفعل خلال الميركاتو الصيفي القادم.

صحيفة آس نشرت تقرير صباح اليوم الجمعة أكدت خلاله تفكير نيمار بخيار الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف القادم من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته والعودة مجدداً للأضواء.

والد اللاعب صرح قبل بضعة أسابيع أن نيمار يدرس خيار تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الذي سينتهي عام 2022، لكن ذلك يعني أيضاً انه يفكر بعدم تجديد العقد، وبالتالي فهناك إمكانية لكي يرحل عن النادي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن نيمار منشغل بالتفكير في الخطوة التالية بمستقبله، فهو يفاضل ما بين التجديد مع النادي الباريسي والبقاء معه لعدة سنوات، أو الضغط على النادي من أجل الانتقال إلى ريال مدريد الذي يسعى للحصول على خدماته منذ فترة طويلة جداً.

وأضاف التقرير أن نيمار غير متعجل على حسم مستقبله، فما زال الصيف طويلا وسيحدث خلاله العديد من الأمور، ويريد الآن التركيز على بطولة كوبا أميركا رفقة منتخب بلاده البرازيل، بعدها سوف يتخذ قراره النهائي.

#نيمار

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