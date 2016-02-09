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هيئة الأسرى: تخفيض حكم الأسيرة المقدسية ملك سليمان

الجمعة 17 مايو 2019 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن محامي الهيئة محمد محمود، تمكن بعد جهود قانونية من تخفيض الحكم الصادر بحق الأسيرة المقدسية ملك محمد يوسف سليمان، من عشر سنوات إلى تسعة بعد تقديم استئناف على الحكم السابق.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت تخفيض حكم الأسيرة سليمان 18 عاما من بلدة بيت صفافا، سنة واحدة بعد مداولات طويلة وجهود قانونية حثيثة من قبل محاميها.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت سليمان وهي طفلة قاصر بتاريخ 9/2/2016 بالقرب من باب العامود بالقدس المحتلة بذريعة تنفيذ عملية طعن، وادعاء الاحتلال حيازتها سكينا.

ولفتت الهيئة، الى أن الأسيرة سليمان تنقلت بين عدة سجون ومراكز تحقيق منذ اعتقالها، وتقبع حاليا في سجن الدامون الى جانب 42 أسيرة بظروف اعتقالية صعبة وقاسية وتضيقات متعمدة من قبل ادارة السجن تتنافى مع كل الاعراف والشرائع الانسانية.

#هيئة الأسرى

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