  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

بلومبرغ: دول عالمية تتخلى عن الدولار لصالح الذهب

الجمعة 17 مايو 2019 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلومبرغ: دول عالمية تتخلى عن الدولار لصالح الذهب


وكالات / سما /

ذكرت “بلومبرغ”، أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب، بقيادة روسيا والصين، بلغت في الربع الأول من 2019 أعلى مستوى في 6 أعوام، مع اتجاه بلدان عديدة نحو تنويع أصولها بعيدا عن الدولار.
وذكر مجلس الذهب العالمي في تقرير نشره مؤخرا، أن احتياطي الذهب العالمي ارتفع في الربع الأول من العام الجاري بواقع 145.5 طن، بزيادة نسبتها 68% عن نفس الفترة من العام السابق، مشيرا إلى أن روسيا لا تزال أكبر مشتر للمعدن النفيس لأنها تعمل على تخفيف اعتمادها على الدولار.
وقال مدير معلومات السوق بمجلس الذهب العالمي، أليستير هيويت: “لقد شهدنا استمرار الطلب القوي على الذهب من قبل البنوك المركزية، نتوقع سنة جيدة أخرى، وسأشعر بسعادة غامرة إذا بلغت مشتريات العام الجاري المستوى المسجل في عام 2018”.
وعلق المجلس على ذلك قائلا، أنه بالإضافة إلى المشترين التقليدين مثل كازاخستان وتركيا، شهد الربع الأول زيادة الإكوادور إلى احتياطياتها من المعدن الأصفر وذلك للمرة الأولى منذ 2014، إلى جانب مشتريات كبيرة من قطر وكولومبيا.
وأظهرت بيانات المجلس أن قطر اشترت خلال شهر مارس الماضي وحده نحو 9.3 طن من الذهب. وتحتل قطر المرتبة الـ51 عالميا باحتياطياتها من المعدن النفيس، حيث يبلغ حجمها 40.6 طن، والتي تشكل نحو 5.5% من إجمالي احتياطياتها.
وأشار المجلس إلى أن مشتريات البنوك المركزية شكلت دعما رئيسيا لأسعار الذهب، ما ساعد على تعويض انخفاض الطلب من المستثمرين، وكذلك من المستخدمين الصناعيين للمعدن، وصعد سعر أونصة الذهب بنحو 4 دولارات منذ مطلع العام الجاري ليتم تداولها اليوم عند 1286.96 دولار.

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. اسرائيل هاجمت 20 قارباً سريعاً ومطاطيا تتبع لحماس والجهاد الإسلامي بغزة!

مبارك يكشف خبايا أسرار مهمة للمرة الاولى.. ويتحدث عن عواقب "صفقة القرن"

المالكي: الوضع الحالي يقترب من نقطة حرجة قد تصبح كارثة

خبير زلازل اسرائيلي: نقترب من هزة أرضية مدمرة

سليماني خلال لقاءات سرية : استعدوا للحرب

فصائل المقاومة بغزة تعلق على تصريحات علاوي بشأن صواريخ غزة!

"المستقلة" تدين تعذيب المواطن جمعة في "مركز إصلاح" بغزة وتطالب بالتحقيق العاجل

الأخبار الرئيسية

بعد تطوير حماس والجهاد قدراتهما.. مدافع ليزر مضادة للصواريخ بدلا من القبة الحديدية

عائلة مبارك تتهم تركيا بقتله..جثته سلمت للعائلة وهو مقطوع اللسان ومن دون أعضاء داخلية

اسرائيل تبعث برسالة جديدة الى حماس عبر الوسيط المصري وهذا ما جاء فيها ..

إلغاء احتجاجات "مسيرة العودة" في يوم الجمعة الثاني من رمضان

قسام

سلاح حماس الجديد: طائرات مسيرة تحمل صواريخ مضادة للدبابات