السفير خليفة يبحث مع جامعة فروتسواف سبل التعاون لعقد ندوات للطلبة

رام الله / سما /

بحث سفير دولة فلسطين لدى بولندا محمود خليفة مع عميد قسم العلوم الاجتماعية في جامعة فروتسواف البروفيسور روبرت فيشنيفسكي، سبل التعاون المشترك لتنظيم محاضرات وندوات للطلبة.

وقال البروفيسور فيشنيفسكي خلال لقائه السفير خليفة، إن قسم العلاقات الدولية على استعداد لتنظيم محاضرات وندوات مشتركة حول قضايا المنطقة لطلبة العلاقات الدولية.

من جهته، أكد خليفة عراقة القطاع الأكاديمي في بولندا الذي تخرج من جامعاته العديد من الطلبة من مختلف دول العالم بما فيها فلسطين التي تزخر بالخبرات.

وألقى السفير خليفة محاضرة في قسم العلاقات الدولية في الجامعة، تحدث فيها عن فلسطين أرضا وشعبا، والنكبة وآثارها على مستقبل الملايين من الأجيال الفلسطينية، وعن العملية السياسية ومستقبل المنطقة في ظل الأفكار الأميركية الإسرائيلية.

وأضاف أن العشرات من القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن والجمعية العامة لم تطبق حتى الآن، ولم تنفذ إسرائيل أي من تلك القرارات، وبدلا من البحث في آليات التنفيذ من قبل المجتمع الدولي، نسمع أصواتا من بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة عن أفكار خارج سياق المنظومة الدولية ولا تنسجم مع قراراتها ومواثيقها.