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جنرال اسرائيلي مقرب من نتنياهو يتحدث عن احتلال غزة والقضاء على المقاومة...

الجمعة 17 مايو 2019 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال اسرائيلي مقرب من نتنياهو يتحدث عن احتلال غزة والقضاء على المقاومة...


القدس المحتلة/سما/

قال رئيس هيئة الأمن القومي الاسرائيلي السابق يعقوب عميدرور إنه لا يمكن تحقيق الانتصار على "المقاومة" من خلال الاقتصار على الضربات الجوية فقط، مؤكدا بأنه لا غنى عن المعركة البرية لحسم المعركة.

وأضاف عميدور والذي يعتبر من المقربين لرئيس الوزراء الاسرائيلي السابق نتنياهو بأن اسرائيل ستستغرق أربعة أعوام لتخفيض نسبة "العمل المقاوم" في غزة إلى النسبة التي توصلت إليها في الضفة الغربية.

وأوضح بأنه في حال قررت اسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة فإنها ستحتاج لنفس المدة التي استغرقتها للقضاء على "المقاومة" في الضفة الغربية بعد عملية السور الواقي.

#اسرائيل #غزة #احتلال

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