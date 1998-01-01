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فيديو: اعتقال نائبة سابقة تنتمي إلى أكبر العشائر الأردنية

الجمعة 17 مايو 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: اعتقال نائبة سابقة تنتمي إلى أكبر العشائر الأردنية


وكالات

اعتقلت أجهزة الأمن الأردنية، أمس الخميس، في عمان النائبة السابقة في البرلمان، المعارضة السياسية، هند الفايز، على خلفية قضية مالية.

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردني إن "إحدى دوريات النجدة (...) أوقفت إحدى المركبات وكان بداخلها نائب سابق (سيدة) ولدى تدقيق اسمها تبين أن بحقها طلبا تنفيذا قضائيا على خلفية مطالبة مالية وأمر حبس".

وتناقل الأردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو مصور للحظة اعتقال النائبة التي اتضح أنها هند الفايز، وهي تصرخ خلال مقاومتها شرطيتين كانتا تجبرانها على دخول سيارة دورية الأمن.

وهند حاكم الفايز (50 عاما) ناشطة سياسية معارضة ونائبة سابقة في مجلس النواب الأردني عام 2013. وهي تنتمي إلى واحدة من أكبر العشائر الأردنية ووالدها حاكم الفايز أحد مؤسسي حزب البعث، سجن في سوريا نحو عقدين في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

وتشارك الفايز في اعتصام أسبوعي كل خميس، رغم قلة عدد المشاركين فيه، قرب مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ورفضا للنهج السياسي الحالي.

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