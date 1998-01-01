السفير الفلسطيني بموسكو : جاهزون للتفاوض حول الكونفدرالية مع الأردن

رام الله / سما /

قال السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إن السلطة الفلسطينية جاهزة للتفاوض حول الكونفدرالية مع الأردن، لكن بعد إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد السفير الفلسطيني في مؤتمر صحفي بمبنى وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، أنه "إذا لم يوقع الفلسطينيون اتفاقا مع إسرائيل فلن يكون هناك سلام في المنطقة".

وأشار نوفل إلى أن "العقلاء داخل إسرائيل يفهمون أهمية عقد اتفاق مع فلسطين"، موضحا أن "هناك توجهات للخروج من اتفاق أوسلوا.. والتراجع عن الاتفاقات السابقة، بما فيها القدس واللاجئين والأراضي".

وأوضح السفير نوفل أن "صفقة القرن محاولة للتغطية على الملف الفلسطيني، ولن يجدوا شريكا فلسطينيا يقبل بهذا الطرح"، مضيفا أن "ما ظهر من الصفقة هو مرفوض بالنسبة لنا".

وقال إن "الموقف الأمريكي أحادي الجانب يقف مع إسرائيل، والمجتمع الدولي لا يمكن أن يقبل بهذا المنطق"​​​، مضيفا أن "المشاريع الاقتصادية للولايات المتحدة في فلسطين محاولة للتركيع والقبول بالصفقة الأمريكية".

والكونفدرالية هي رابطة أعضاؤها دول مستقلة ذات سيادة، وتفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كيانا، وإلا أصبح شكلا آخرا يسمى بالفدرالية.

المصدر: سبوتنيك