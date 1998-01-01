شرطة الاحتلال تكشف : أحبطنا تهريب سلاح من الأردن للضفة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت شرطة الاحتلال أنها أحبطت محاولة تهريب أسلحة وصفتها بأنها "كبيرة نسبيًا" من الأردن إلى الضفة الغربية، وذلك في بيانٍ نشرته صباح اليوم الجمعة.

وجاء في البيان، أن قوة من "حرس الحدود" التابع للشرطة أحبطت تهريب 31 مسدسًا وبندقية آلية من الأردن إلى الضفة، موضحًا أن هذه العملية أسفرت عن اعتقال أربعة فلسطينيين في الأغوار بعد أن حصلوا على السلاح من مواطن أردني على الجانب الآخر من الحدود.

ولم يُحدد البيان وقت إحباط هذه المحاولة واعتقال الشبان الذين قالت إنهم من أبناء الضفة، لكنه أفاد بأن المعتقلين عُرِضوا على المحكمة التي مددت اعتقالهم.

وكان جيش الاحتلال أعلن في شهر نيسان/إبريل عن إحباط تهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل واعتقال فلسطينيين من داخل الخط الأخضر، كما أعلن عن إحباط تهريب عشرات قطع السلاح من الأردن للضفة في شهر شباط/فبراير، فيما كشفت القناة الثانية في الشهر ذاته عن إحباط تهريب أسلحة لقيادات من السلطة في الضفة.