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غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "مارثون العودة " رفضا للحصار والاغلاق

الجمعة 17 مايو 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "مارثون العودة " رفضا للحصار والاغلاق


غزة / سما /

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة  للمشاركة في فعاليات جمعة "مارثون العودة " رفضا للحصار والاغلاق على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي ستنطلق بعد ظهر اليوم في مخيمات العودة على الحدود.

وأكدت على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، اضافة الى رفع الحصار عن قطاغ غزة.

في سياق متصل واصل جيش الاحتلال  تعزيز قواته على حدود قطاع غزة تحسبا لتصعيد قادم قد يصل إلى حالة الحرب.

وذكرت مصادر عبرية إن " فرقة غزة واصلت تعزيز قواتها خوفاً من التصعيد إلى حد الحرب العامة ضد غزة، على الرغم من عدم رغبة إسرائيل وحركة حماس في الحرب".

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