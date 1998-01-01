الحزب الحاكم في إسرائيل : يبتزوننا بطريقة مبالغ فيها ووقحة!

القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست ميكي زوهر من حزب "الليكود" الحاكم، إن الأحزاب التي يفاوضها حزبه لتشكيل حكومة جديدة، "تبتز 'الليكود' بطريقة مبالغ فيها ووقحة". ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المُحادثات بين الأحزاب اليمينية، عسرا كبيرا لتشكيل الحكومة.

وأضاف زوهر في حديث إذاعي الخميس أن "الأحزاب الصغيرة، تطلب منصبا حكوميا لكل عضو كنيست لها تقريبًا"، مشيرا إلى أنه "إذا لم يتم الوصول إلى تسوية بين جميع الأحزاب، فقد نجد أنفسنا ذاهبين إلى انتخابات جديدة". وكلّف الرئيس الإسرائيلي ريفلين، زعيم حزب "الليكود" نتنياهو، بتشكيل الحكومة.

وفيما يتعلق بقانون "الحصانة"، أكد زوهر أنه في الوقت الحالي، لا يوجد إجماع عليه، لكنه عبّر عن أمله "في أن يتم سن مثل هذا القانون، حتى يتمكن مُنتخبو الجمهور من القيام بعملهم دون خوف، ودون سابق إنذار أو تهديد لهم". ويمنح هذا القانون حصانة لكل عضو كنيست، بما في ذلك رئيس الحكومة، من المحاكمة. ونتنياهو مهدد بالمحاكمة على قضايا فساد، ولذلك فإن هناك ترجيحات بأنه يريد سن هذا القانون، لكي يحمي نفسه من هذه القضايا.

وتابع أن "اليسار الإسرائيلي يتحكم في أجهزة إنفاذ القانون في إسرائيل، وبالتالي فإن هذه الأجهزة تتصرف ضد العديد من اليمينيين". وكشف زميله في الحزب أمير أوحانا عن مبادرة يقودها "اتحاد أحزاب اليمين"، تسمح لنتنياهو بمواصلة أداء مهامه، حتى ولو تقرر تقديم لائحة اتهام ضده. وشدد أوحنا "نحن نصغي لانتقادات المعارضة والصحافة، اللتين تساءلتا كيف يمكن لرئيس حكومة أن يدير الدولة، وهو يمثل أمام القضاء".

وأردف "والجوب هو أنه من المفضل ان ينشغل منتخَب جمهور، في شؤونه القضائية فقط بعد انتهاء ولايته". وفيما يخص الإشكاليات التي تعتري تشكيل الحكومة المقبلة، رأى أعرب أوحنا عن أمله بأنها ستحل عما قريب. وأوضح مسؤول كبير في حزب "يسرائيل بيتنو" أن الحزب لن يتنازل عن شروطه للانضمام إلى الحكومة، وعلى رأسها تلقي رئاسة لجنة الداخلية وجودة البيئة البرلمانية في الكنيست.

من جانبه رأى عضو الكنيست مئير كوهين من قائمة "أزرق أبيض" المعارضة أن ثلث الناخبين صوتوا لصالح نتنياهو زعيم حزب "الليكود"، بعد أن أعلن في كل مقابلة تقريبًا، أنه لن يكون هناك تشريع شخصي، وبالتأكيد لن يكون هناك قانون حصانة. وأضاف كوهين، أن رُسل نتنياهو يواصلون التحريض على الجهاز القضائي في إسرائيل، ويصفونه بـ "اليساري والخائن والمُلاحِق. يجب أن نوقف هذه الظاهرة، لأنها تقوض أسس حياتنا".