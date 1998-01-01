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القطع البحرية التي شاركت في جولة التصعيد الأخيرة

الجمعة 17 مايو 2019 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القطع البحرية التي شاركت في جولة التصعيد الأخيرة


القدس المحتلة / سما /

كشف موقع يديعوت أحرونوت بأن سلاح البحرية استخدم جميع القطع والسفن البحرية التي يمتلكها عدا الغواصات في جولة التصعيد الأخيرة مع قطاع غزة.

ووفقا للموقع فقد شاركت سفينتا صواريخ مزودتان بصواريخ "بارك" الخاصة لحماية منصات الغاز الطبيعي والتي لا تبعد سوى 12 ميل من شواطئ قطاع غزة، كما شارك في جولة التصعيد سفن الدوريات من نوع دبور ودبورا إضافة إلى السفن الغير مأهولة التابعة لسرب 916 البحري في قاعدة اسدود إضافة إلى قوات بحرية أخرى.

يشار إلى أن القطع البحرية الاسرائيلية قد فرضت طوقا بحريا شاملا خلال أيام التصعيد الأخيرة مع قطاع غزة، وذلك خوفا من عمليات كوماندو حماس للتسلل إلى شواطئ عسقلان من تحت المياه لتنفيذ عمليات، كما كانت هناك مخاوف كبيرة في سلاح البحرية من اقدام حماس على إطلاق صواريخ مضادة للدروع بشكل مباشر تجاه منصة تمار للغاز الطبيعي قبالة شواطئ بيت لاهيا، أو من خلال إرسال زوارق مفخخة لتفجيرها في تلك المنصة.

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