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محاكمة الإسرائيلي الذي بصق على السفير البولندي في تل أبيب

الجمعة 17 مايو 2019 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محاكمة الإسرائيلي الذي بصق على السفير البولندي في تل أبيب


القدس المحتلة / سما /

وجهت محكمة في تل أبيب، أمس الخميس، إلى إيريك ليديرمان، الذي بصق على السفير البولندي في إسرائيل، ماريك ماغيروفسكي، تهمة الاعتداء على السفير وتهديد سائقه.

ويوم الثلاثاء الماضي، كان السفير جالسا في سيارته بتل أبيب، عندما اقترب منه الإسرائيلي ليديرمان (65 عاما) و"بصق عليه"، بحسب المتحدث باسم الشرطة، ميكي روزنفيلد.

وأضاف روزنفيلد أن الشرطة قبضت على ليديرمان على مقربة من السفارة البولندية.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البولندية أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية فيوارسو، آنا آزاري. ووصف رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، في تغريدة على "تويتر" الاعتداء على السفير بـ"العنصري".

بالمقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون: "نعرب عن تعاطفنا الخالص مع السفير وعن صدمتنا للهجوم".

وجاء هذا الحادث غداة إلغاء بولندا زيارة كانت مقررة لمسؤولين إسرائيليين بسبب نيتهم إثارة مسألة استعادة ممتلكات يهودية صودرت خلال الاحتلال النازي لبولندا، في ملف تعتبره واسو مغلقا.

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