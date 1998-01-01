  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سليماني خلال لقاءات سرية : استعدوا للحرب

الجمعة 17 مايو 2019 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سليماني خلال لقاءات سرية : استعدوا للحرب


وكالات

كشفت تقارير استخباراتية بريطانية النقاب عن لقاء سري جمع قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني، مع عدد من حلفاء إيران، يخبرهم فيها بضرورة الاستعداد للحرب.


ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مساء الخميس، تقريرا، نقلت فيه معلومات استخباراتية عن مصدرين رفيعين، قالا فيها إن سليماني عقد اجتماعا سريا في العاصمة العراقية، بغداد، مع عدد من الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وقال لهم فيها بوضوح: "استعدوا للحرب".


وقال المصدران: وردت إلينا معلومات مؤكدة أن قائد فيلق القدس أجرى هذا الاجتماع، وبسببه تم رفع مستويات التهديد للقوات البريطانية في العراق لأقصى درجة.
ووفقا لتلك المصادر، قال سليمان في الاجتماع:هذه ليست دعوة لرفع السلاح حاليا، لكن النفير لم يعد بعيدا".


وقالت المصادر إنه بسبب هذا الاجتماع، قررت السفارتين الأمريكية والبريطانية، إجلاء الدبلوماسيين غير الضروريين عن السفارة الأمريكية في بغداد وأربيل، ورفع درجة التهديد في القواعد الأمريكية في العراق إلى أقصى درجة.


وأوضحت المصادر أن عدد من قيادات "الحشد الشعبي" كانت حاضرة في هذا الاجتماع مع سليماني، وعبر عدد من المسؤولين الغربيين عن غضبهم من وجود قيادات الحشد الشعبي في هذا اللقاء لعدد من القيادات العراقية، وفقا لتلك المصادر.

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. اسرائيل هاجمت 20 قارباً سريعاً ومطاطيا تتبع لحماس والجهاد الإسلامي بغزة!

مبارك يكشف خبايا أسرار مهمة للمرة الاولى.. ويتحدث عن عواقب "صفقة القرن"

"معاريف" : هذا ما تحققه المنحة القطرية في غزة

صحيفة: العمادي قطع زيارته لمتظاهري العودة وغادر غزة بعد تصريحاته ضد "الجهاد"

خبير زلازل اسرائيلي: نقترب من هزة أرضية مدمرة

حماس ترد على تصريحات علاوي : "صمت دهراً ونطق عُهراً.. ماذا أصاب أزلام العرب"؟

قتل غير متعمّد .. وفاة شاب في شجار بجباليا

الأخبار الرئيسية

قسام

سلاح حماس الجديد: طائرات مسيرة تحمل صواريخ مضادة للدبابات

الاحتلال

جيش الاحتلال يوضح حقيقة تصريحات قائد فرقة غزة بشأن القطاع!

الرئيس

رسالة خطية من الرئيس عباس لـ"تيريزا ماي".. المالكي: الوضع الحالي يقترب من نقطة حرجة قد تصبح كارثة

مبارك

مبارك يكشف خبايا أسرار مهمة للمرة الاولى.. ويتحدث عن عواقب "صفقة القرن"

بحرية

لهذا السبب.. اسرائيل هاجمت 20 قارباً سريعاً ومطاطيا تتبع لحماس والجهاد الإسلامي بغزة!