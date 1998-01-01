نتنياهو صوّت مع عزل رئيس حكومة قدمت لائحة اتهام ضده

القدس المحتلة / سما /

على خلفية نية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سن قانون يمنع تقديم رئيس الحكومة للمحاكمة أثناء ولايته في حال تقديم لائحة اتهام ضده، يتضح أن نتنياهو نفسه كان قد أيد عام 2008 مشروع قانون يقضي بعزل رئيس الحكومة لدى تقديم لائحة اتهام ضده.

وتبين أن نتنياهو كان قد صوت إلى جانب مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، بيد أنه لم تتم مواصلة الدفع بالقانون بالقراءات الباقية.

وكان قد بادر إلى مشروع القانون عضو الكنيس أوفير بينيس من حزب "العمل"، وذلك في أعقاب الشبهات ضد رئيس الحكومة في حينه، إيهود أولمرت.

وإلى جانب نتنياهو، صوت مع مشروع القانون عدد من أعضاء "الليكود"، بينهم غدعون ساعار ويوفال شطاينتس وحاييم كاتس وموشيه كاحلون.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن أعضاء "يهدوت هتوراه" صوتوا أيضا مع مشروع القانون، وبينهم موشيه غفني ويعكوف ليتسمان. كما صوت إلى جانبه ممثلو "شاس" و"الاتحاد القومي – المفدال". وكان يسرائيل كاتس عضو الكنيست الوحيد من الليكود الذي صوت ضد مشروع القانون.

وفي حينه أيد مشروع القانون 61 عضو كنيست، مقابل معارضة 6 أعضاء فقط.

يشار إلى أن مشاريع القانون بهذا الشأن عرضت على طاولة الكنيست المرة تلو المرة خلال الـ15 عاما الأخيرة، ولم يصوت عليه إلا بالقراءة التمهيدية في عام 2008.

ونص مشروع القانون على أنه "في حال تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة ضد رئيس الحكومة بتهمة ارتكاب مخالفة من نوع جريمة، سيتم وقف ولايته في رئاسة الحكومة بعد ثلاثين يوما من تقديم لائحة الاتهام، وتعتبر حكومته مستقيلة في هذا الموعد".

وكان أولمرت وأعضاء كتلة "كاديما" قد صوتوا إلى جانب مشروع القانون، إلا أن اللجنة الوزارية للتشريع عارضت سنه، وذلك بسبب إعلان أولمرت، قبل ذلك بأسبوعين، نيته الاستقالة من منصبه في حال تقديم لائحة اتهام ضده.

يشار إلى أن نتنياهو ينوي في الكنيست القريبة سن قانون يسحب صلاحيات التدخل في التشريع من المحكمة العليا، وكذلك في القرارات الإدارية للحكومة أو الوزراء أو الكنيست. ويأتي هذه الاقتراح بهدف منع تقديمه للمحاكمة، ويتيح له تغيير قرار المحكمة العليا في حال قررت سحب حصانته.