بالصور.. وصول قافلة لحوم من السعودية محملة بـ 25 ألف ذبيحة الى غزة

غزة / سما /

أكدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة، اليوم الخميس، وصول واستلام قافلة لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي بمكة المكرمة، محملة بـ 25 ألف ذبيحة، عبر معبر رفح البري.

وكان في استقبال واستلام القافلة على معبر رفح وفد من وزارة الأوقاف مكون من اللجنة العليا للإشراف على المشروع ولجنة استلام وتوزيع اللحوم اللتان تم تشكيلهما من قبل الوزارة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف حسن الصيفي: "استلمنا صباح هذا اليوم 13 شاحنة ضمن قافلة لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البنك الإسلامي للتنمية".

وأضاف: "هذه القافلة محملة بنحو 250 ألف كيلو غرام من لحوم الهدي والاضاحي بواقع 25 ألف ذبيحة، كل ذبيحة تحوي 10 كيلو غرامات من اللحوم المحفوظة، سيتم توزيعها على نحو 50 ألف أسرة في قطاع غزة وفق آليات توزيع محددة"

وتابع: "للعام الثاني على التوالي يتم تنفيذ هذا المشروع الكبير في قطاع غزة حيث سيتم توزيع هذه اللحوم على الأسر المستورة، بعد أن تخضع للفحص المخبري من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة".

وأكد الصيفي أنه تم تشكيل لجنة للإشراف على المشروع، ولجان لاستلام اللحوم وتسليمها وتوزيعها بالتنسيق مع الجهات المختصة حتى تصل إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين من جميع محافظات القطاع، وذلك عبر لجان الزكاة التابعة للأوقاف وبعض المؤسسات ذات العلاقة بالعمل الخيري في القطاع.

وعبر وكيل الوزارة عن جزيل الشكر وعظيم التقدير للمملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الكريم، والبنك الإسلامي للتنمية على تقديم هذا المشروع الكبير لأهلنا وأبناء شعبنا في غزة.

وأضاف: "إن هذا الدعم المستمر والمتواصل لقضيتنا الفلسطينية والذي يعزز من صمود شعبنا على أرضه، إنما يدل على أصالة وكرم المملكة العربية السعودية ملكاً وأميراً وحكومةً وشعباً".

كما قدم الصيفي الشكر الجزيل إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية على التسهيلات التي قدموها لأجل وصول هذه القافلة إلى قطاع غزة بأسرع وقت، في إطار مساهمتهم للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا المحاصر.