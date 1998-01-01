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فصائل المقاومة بغزة تعلق على تصريحات علاوي الاخيرة بشأن صواريخ غزة!

الخميس 16 مايو 2019 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة بغزة تعلق على تصريحات علاوي الاخيرة بشأن صواريخ غزة!


غزة / سما /

علقت فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، مساء اليوم الخميس، على تصريحات اياد علاوي الاخيرة بشأن صورايخ المقاومة.

واستنكرت الفصائل في بيانها، تصريحات علاوي الذي تحدث خلالها عن أن المقاومة تمتلك صواريخ باليستية موجهة لدول الخليج، مطالبة العراق باتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة هذا التطاول والافتراء على فلسطين ومقاومتها.

وفيما يلي نص البيان كما وصل سما الاخبارية: 
تصريح صحفي صادر عن "فصائل المقاومة الفلسطينية":

تستنكر فصائل المقاومة الفلسطينية التصريح الذي صدر عن إياد علاوي الذي افترى على غزة متهمها بامتلاكها صواريخ باليستية موجهة لدول الخليج ، متساوقاً مع الروايات الصهيوأمريكية الكاذبة بحثاً عن مكاسب ومنافع شخصية على حساب أمن شعبنا في قطاع غزة وعلاقته مع دول عربية.

وإذ تستغرب فصائل المقاومة هذا الموقف النشاز وتطالب جمهورية العراق الشقيق باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعالجة هذا التطاول والافتراء على فلسطين وأمنها ومقاومتها الباسلة ضد العدو الصهيوني.

فصائل المقاومة الفلسطينية
الخميس ١١ -رمضان- ١٤٤٠
الموافق ١٦ -٥- ٢٠١٩م

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