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جيش الاحتلال يوضح حقيقة تصريحات قائد فرقة غزة بشأن القطاع!

الخميس 16 مايو 2019 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يوضح حقيقة تصريحات قائد فرقة غزة بشأن القطاع!


غزة / سما /

نفى المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ، اليوم الخميس، ما تم تدواله من التصريحات على لسان قائد فرقة غزة العميد اليعازر توليدانو بحظر انشاء المباني العالية في المناطق المحيطة بقطاع غزة.

وقالت القناة الثانية العبرية، إن تصريحات توليدانو التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية أمس أثارت حفيظة الكثيرين، الأمر الذي دفع المتحدث باسم الجيش إلى نفي هذه التصريحات.

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وكانت القناة 12 العبرية، نقلت عن العميد توليدانو قوله إن "بناء المباني العالية في سديروت وغلاف غزة خطأً، لأنها قد تتعرض لصواريخ مباشرة من غزة".

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