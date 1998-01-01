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اسرائيل تحارب BDS وتقرر دعم العاملين ضدها

الخميس 16 مايو 2019 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تحارب BDS وتقرر دعم العاملين ضدها


القدس المحتلة / سما /

قررت وزارة الشؤون الاستراتيجية في دولة الاحتلال التي يرأسها جلعاد اردان منح العشرات من المؤسسات والناشطين المؤيدين لاسرائيل دعماً مالياً للعمل ضد حركة مقاطعة اسرائيل BDS.

وأوضحت الوزارة انها ستقدم مبلغ قدره 5.7 مليون شيكل للمؤيدين لاسرائيل من أجل العمل ضد BDS التي تسعى لنزع الشرعية عن اسرائيل في الخارج.

وأشارت الوزارة انها ستصدر دعوة للمنظمات والناشطين والمبادرات المؤيدة لاسرائيل لتقديم طلب الحصول على الدعم المالي.

ومن بين الدول التي ستنشر فيها الدعوة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكندا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة.

يذكر ان حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS هي حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

تتناول مطالب حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) طموح وحقوق كافة مكونات الشعب الفلسطيني التاريخية من فلسطينيي أراضي العام 1948 إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى المخيمات والشتات، والذي شرذمه الاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلي على مراحل.

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