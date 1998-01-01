  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مبعوث ترامب يكشف عن تطورات جديدة بشأن صفقة القرن وموعد اعلانها!

الخميس 16 مايو 2019 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبعوث ترامب يكشف عن تطورات جديدة بشأن صفقة القرن وموعد اعلانها!


غزة / سما/

أوضح جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، تم إحراز تقدم في الجهود المبذولة لدفع خطة السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، اضاف غرينبلات: نحن نعلم أن التحديات التي نواجهها في التوصل إلى اتفاق سلام كثيرة جدا.

وتابع:  نأمل في التوصل إلى اتفاق شامل، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، سنتخذ خطوات إيجابية تساعد الفلسطينيين والإسرائيليين في المنطقة.

وأشار مبعوث الرئيس الامريكي للشرق الاوسط، الى أن فريق التفاوض الأمريكي على اتصال بالفلسطينيين والإسرائيليين والأوروبيين، لافتا الى أن تاريخ نشر "صفقة القرن" لن يكون مبكراً إلا بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وبعد رمضان وبعد "عيد الأسابيع".

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال ينشر القبة الحديدية بشكل واسع في محتلف انحاء إسرائيل

"معاريف" : هذا ما تحققه المنحة القطرية في غزة

ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة

صحيفة: العمادي قطع زيارته لمتظاهري العودة وغادر غزة بعد تصريحاته ضد "الجهاد"

خبراء إسرائيليون: اغتلنا قيادة حماس ودمرنا غزة ولم نحقق الهدوء

حماس ترد على تصريحات علاوي : "صمت دهراً ونطق عُهراً.. ماذا أصاب أزلام العرب"؟

مبارك يكشف خبايا أسرار مهمة للمرة الاولى.. ويتحدث عن عواقب "صفقة القرن"

الأخبار الرئيسية

الرئيس

رسالة خطية من الرئيس عباس لـ"تيريزا ماي".. المالكي: الوضع الحالي يقترب من نقطة حرجة قد تصبح كارثة

مبارك

مبارك يكشف خبايا أسرار مهمة للمرة الاولى.. ويتحدث عن عواقب "صفقة القرن"

بحرية

لهذا السبب.. اسرائيل هاجمت 20 قارباً سريعاً ومطاطيا تتبع لحماس والجهاد الإسلامي بغزة!

فيديو ..40 شهيدا وجريحا فلسطينيا في قصف جبهة النصرة لمخيم اللاجئين "النيرب" في ذكرى النكبة

مستوطنون

ضابط اسرائيلي : العقد الأخير هو العصر الذهبيّ لحماس التي بات لديها قدراتٍ مُقلقةٍ