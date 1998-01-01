مبعوث ترامب يكشف عن تطورات جديدة بشأن صفقة القرن وموعد اعلانها!

غزة / سما/

أوضح جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، تم إحراز تقدم في الجهود المبذولة لدفع خطة السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، اضاف غرينبلات: نحن نعلم أن التحديات التي نواجهها في التوصل إلى اتفاق سلام كثيرة جدا.

وتابع: نأمل في التوصل إلى اتفاق شامل، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، سنتخذ خطوات إيجابية تساعد الفلسطينيين والإسرائيليين في المنطقة.

وأشار مبعوث الرئيس الامريكي للشرق الاوسط، الى أن فريق التفاوض الأمريكي على اتصال بالفلسطينيين والإسرائيليين والأوروبيين، لافتا الى أن تاريخ نشر "صفقة القرن" لن يكون مبكراً إلا بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وبعد رمضان وبعد "عيد الأسابيع".