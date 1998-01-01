سفارتنا بالقاهرة توزع سلات غذائية على أبناء الجالية في مصر

القاهرة /سما/

وزعت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، اليوم الخميس، سلات غذائية بمناسبة شهر رمضان الفضيل، تقدر بـ1500 كرتونة غذائية، على أبناء الجالية في محافظة الشرقية، والاسكندرية، والبحيرة، ومديرية التحرير، وكذلك اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا.

وتقوم سفارة دولة فلسطين بشكل سنوي بزيارة أبناء الجالية الفلسطينية المقيمين خارج القاهرة، وخاصة في شهر رمضان الكريم، لتتواصل مع الأسر الفلسطينية ورعاية احتياجاتها.

وكلّف سفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، طاقم من موظفي السفارة لمتابعة عملية التوزيع بكافة المناطق.