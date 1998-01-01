التميمي: الإدارة الأميركية شريكة بجرائم الاحتلال واعتداءاته

رام الله / سما /

حمل أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عما تفعله حكومة المستوطنين بالقدس المحتلة من تهويد وتطهير عرقي وانتهاكات بحق المسجد الأقصى.

واعتبر التميمي في بيان له، اليوم الخميس، "أن اقتحام الأقصى يوميا من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال التي تعتدي على المعتكفين وتخرجهم منه، ومواصلة عمليات الهدم وآخرها تسليم أهالي بلدة العيساوية 20 اخطارا بالهدم، في اطار عمليات التهويد والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة المستوطنين، ما كان لولا الغطاء والدعم الأميركي العلني خاصة اعتبار القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال ونقل السفارة اليها، الامر الذي يجعل الإدارة الأميركية شريكة للاحتلال في كل جرائمه واعتداءاته".

ودعا التميمي المجتمع الدولي ومجلس الامن والأمم المتحدة للخروج عن صمتهم اتجاه السياسات العدوانية لكيان الاحتلال وممارسات الإدارة الأميركية، التي أدت وستؤدي الى اضرار فادحة في السلم والأمن الدوليين عامة.