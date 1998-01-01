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عساف يوقع مذكرة تفاهم مع وحدة النوع الاجتماعي في القطاع الأمني

الخميس 16 مايو 2019 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
عساف يوقع مذكرة تفاهم مع وحدة النوع الاجتماعي في القطاع الأمني


رام الله / سما /

 وقع الوزير احمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع وحدة النوع الاجتماعي في القطاع الأمني ممثلة بالعقيد هالة البليدي، وذلك في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمدينة رام الله.

وأكد عساف حرصه على تمكين المرأة من المشاركة في البناء والاستقلال، واستعداد الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون للتعاون في إطلاق برنامج يخصص للمرأة العاملة في القطاع الأمني، وذلك لتسليط الضوء على قدراتها ومبادراتها للعمل جنبا إلى جنب مع الرجل، الأمر الذي يعكس النموذج المشرف للمرأة الفلسطينية الشريكة في المشروع الوطني.

بدورها، أشادت البليدي بالقفزة النوعية التي شهدها الإعلام الرسمي، مؤكدة أهمية التعاون بين الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووحدة النوع الاجتماعي في القطاع الأمني.

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