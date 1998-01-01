خبير زلازل اسرائيلي: نقترب من هزة أرضية مدمرة

القدس المحتلة / سما /

أوضح خبير زلازل اسرائيلي، اليوم الخميس، أن الهزة الأرضية التي شعر بها السكان الليلة الماضية غير مألوفة بتاتا، كما تشير الإحصاءات التاريخية إلى أن هزة أرضية ليست بعيدة عنا حيث أنا "إسرائيل" عرضة لتلك الهزة القوية وحتى المدمرة.

وبحسب الدكتور رون أفني خبير الزلازل فإن كل الزلازل المدمرة التي حدثت عبر التاريخ مصدرها الشق السوري الأفريقي.

وأضاف: الزلازال في البحر المتوسط بعيدة عنا خاصة في منطقتي قبرص واليونان، لذلك فإنها لا تسبب أضرارًا هنا، مشيرا الى أنه في عام 1927 كان هناك زلزال في البلاد أودى بحياة حوالي 300 شخص، كما قُتل 180 شخصًا بسبب الزلزال الذي دمر صفد، لدينا حسب الفترات كل 90 سنة هزة أرضية كبيرة، لذلك يمكننا القول أننا نقترب من الموعد.

وتابع: وفقًا للسيناريوهات سيؤدي زلزال قوي في "إسرائيل" إلى مقتل 7000 شخص وحوالي 8200 شخص سيصابون بجروح بين متوسطة لخطيرة، وحوالي 37000 مصاب بجروح طفيفة، وسيحتاج عشرات الآلاف إلى علاج طبي وسيظل 170,000 شخص بلا مأوى.