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اشتية يطالب بإيجاد آلية للتدقيق المالي مع إسرائيل

الخميس 16 مايو 2019 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطالب بإيجاد آلية للتدقيق المالي مع إسرائيل


رام الله / سما /

 جدد رئيس الوزراء محمد اشتية مطالبته المجتمع الدولي خاصة الدول المانحة، بالضغط على اسرائيل لوقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية، وإيجاد آلية لتدقيق كافة الأمور المالية مع اسرائيل، لوقف سياستها في سرقة الأموال.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس في مكتبه بمدينة رام الله، ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد.

وبحث رئيس الوزراء مع ممثلة النرويج مخرجات اجتماع المانحين الأخير في بروكسل، مؤكدا ضرورة أن يلعب المجتمع الدولي دورا فعالا في مواجهة الحرب المالية الأميركية والإسرائيلية التي يتعرض لها شعبنا.

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