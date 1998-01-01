لهذا السبب.. اسرائيل هاجمت 20 قارباً سريعاً ومطاطيا تتبع لحماس والجهاد الإسلامي بغزة!

غزة / سما /

قالت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية ، اليوم الخميس، إن التصعيد الأخير كان مقدمة للحرب القادمة، حتى على الساحة البحرية، خلال التصعيد استنفر سلاح البحرية سفينتا صواريخ كبيرتان محملتان بصواريخ باراك لحماية منصة غاز تمار التي تبعد 12 ميلاً بحريًا فقط عن ساحل غزة، في الوقت نفسه، هاجمت القوات البحرية حوالي 50 هدفًا بحريًا شملت قصف قوارب عسكرية مموهة.

وأضافت: مع اندلاع التصعيد صباح يوم السبت سارع مقاتلو ذراع البحرية إلى فرض حصار بحري كامل على شواطئ قطاع غزة وعززوا وضع أجهزة استشعار تم نشرها في قاع البحر على طول الحدود البحرية مع قطاع غزة، تحسبا لاحتمال تسلل وحدات الكوماندوز التابعة لحماس إلى "إسرائيل" حيث أصبحوا يمتلكون معدات غوص متقدمة وخبرة عملية تم اكتسبتها خلال السنوات الأربع الماضية.

وأوضحت أنه لم يكن الخوف فقط من تسلل غواصين من حماس إلى ساحل عسقلان، ولكن أيضًا من احتمال إطلاق صواريخ أو نيران مضادة مباشرة من قبل خلايا الكوماندوز التي قد تقترب من منصة تمار على متن قوارب أو زلاجات.

وقالت إن احتمال وقوع هجوم بحري غير مسبوق من غزة هو أحد السيناريوهات الرئيسية التي يستعد لها ذراع البحرية الإسرائيلي في المواجهة القادمة، وربما هذا هو السبب في أن ما لا يقل عن 20 قارباً سريعاً ومطاطيا تتبع لحماس والجهاد الإسلامي قد هاجمتها قوات الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي خلال جولة التصعيد.

ترجمة: مؤمن مقداد