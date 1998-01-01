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معاريف: استمرار الحرائق يؤكد أن وقف إطلاق النار أكذوبة

الخميس 16 مايو 2019 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: استمرار الحرائق يؤكد أن وقف إطلاق النار أكذوبة


القدس المحتلة / سما /

عقبت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الخميس، على استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف في ظل اتفاق وقف اطلاق النار بين الطرفين.

وقال المحلل والمراسل العسكري لموقع معاريف العبري تال ليف رام،  إن استمرار الحرائق والاحداث في المنطقة الجنوبية، هي أفضل تفسير للغموض الذي يكتنف "إسرائيل"، والأكاذيب فيما يتعلق بشروط وقف إطلاق النار للجولة الأخيرة من التصعيد.

واندلعت منذ صباح اليوم عدة حرائق في عدة مناطق أحدها في المجلس الإقليمي أشكول، وآخر في مجلس شاعر هنيغيف، وحريق قرب خطوط السكة الحديدية في سديروت، كما واندلع حريق بالقرب أعلى النموذج من كيبوتس إيرز بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.

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