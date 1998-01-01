لابيد لنتنياهو: الجمهور لم ينتخبك لتنظم لنفسك بطاقة خروج من السجن

القدس المحتلة / سما /

وجه أحد أقطاب حزب "أزرق أبيض" يائير لبيد انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة الحالية بن يامين نتنياهو وذلك بسبب تمهيد الأخير لتمرير مشروع قانون الحصانة البرلمانية، قائلاً له "إن الجمهور الإسرائيلي لم ينتخبك كي تنظم لنفسك بطاقة خروج من السجن".

وكان نتنياهو قد بدأ بنقل رسائل إلى نواب حزبه للشروع في ترويجها، وإحدى هذه الرسائل جاء فيها أن "مواطنو إسرائيل يستحقون رئيسا للوزراء في وظيفة كاملة" ورسالة أخرى "نتنياهو سوف يواجه العدالة بعد ان ينهي مهام منصبه".

وفي سياق ردود الأفعال الغاضبة على نية نتنياهو تمرير قانون الحصانة قالت النائبة عن حزب "أزرق أبيض" كارين الهارار" إن نتنياهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل البقاء في منصبه"، وإن حزبها يعمل على ألا يسمح الإسرائيليون بأن تمر هذه الخطوة مرور الكرام.

ودعت النائبة في حزب العمل شيلي يحيموفيتش نتنياهو إلى الاستقالة فورا من منصبه، متهمة إياه بالسعي إلى تخريب الدولة من أجل إنقاذ نفسه.