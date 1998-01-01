نتنياهو: قد لا أستطيع تشكيل الحكومة المقبلة

القدس المحتلة / سما /

وصلت المفاوضات التي يجريها رئيس الحكومة نتنياهو مع الأحزاب الإسرائيلية إلى طريق شبه مسدود، وذلك بسبب المطالب التعجيزية للأحزاب.

نتنياهو قال إن التفاوض الائتلافي أصبح شبه مستحيل، لتعارض مطالب الأحزاب التعجيزية مع بعضها البعض.

وكشف نتنياهو أنه في حال عدم نزول الكتل البرلمانية عن الشجرة فإنه لن يستطيع تشكيل الحكومة القادمة.

وسعى نتنياهو إلى تشكيل حكومة ضيقة في المراحل الأولى بدون حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيجدور ليبرمان، الأمر الذي رفضه وزير المالية الحالية موشيه كحلون والذي رفض الانضمام إلى حكومة تعتمد على ستين نائباً فقط، بمعنى يرفض استبعاد ليبرمان من التشكيلة الحكومية.

ويطالب ليبرمان بوزارتي الداخلية والجيش وإلغاء التفاهمات مع غزة كشرط لدخوله الحكومة، فيما يطالب حزب شاس بوزارة الداخلية، ومطالب أخرى تتعارض مع مطالب الأحزاب الأخرى.